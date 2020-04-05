بينها تعقيم الغرف.. خطوات التعامل مع شخص مصاب بكورونا

يصاب الجميع بالقلق والذعر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة إذا خالط شخص ثبتت إصابته بالفيروس، ويجب عليه في تلك الحالة العزل المنزلي الإجباري، وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي أن بعض لمصابين بالفيروس تظهر عليهم أعراض بسيطة ويمكنهم التعافي دون الحاجة لأدوية، ويمكنه البقاء في المنزل.

والسعال الجاف، والحمي الشديدة، وضيق التنفس، أعراض معروفة عن كورونا، فكيف يجب أن تتصرف في حالة كنت تشك في أنّ أحد أفراد أسرتك مصاب بهذا الفيروس؟.

وفقًا لدليل الوقاية العام من فيروس كورونا المستجد المترجم من دليل الوقاية من تحرير هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للجنة الصحة الوطنية الصينية، من مؤسسة بيت الحكمة الثقافية، فهذه هي خطوات التعامل مع أحد أفراد أسرتك الذي تشك أنّه مصابا بفيروس كورونا.

أولا: أعراض يجب اللجوء إلى الطبيب إذا حدثت

إذا ظهرت أي من الأعراض الآتية على أحد أفراد أسرتك يجب التوجه فورا إلى المؤسسات الصحية المحددة من قبل وزارة الصحة وإجراء الفحوصات التي تؤكد الإصابة، والخضوع إلى الحجر الصحي.

ارتفاع درجة الحرارة.

السعال الجاف.

الإرهاق.

انسداد أو احتقان الأنف.

التهاب الحلق.

الألم العضلي.

الإسهال.

أمور يجب مراعاتها

تجنب ركوب المترو ووسائل المواصلات العامة الأخرى أو التواجد في أماكن مزدحمة.

استشر الطبيب، وبادر بإخباره بالأماكن التي ترددت عليها، والأشخاص الذين تواصلت بهم منذ ظهور الأعراض.

التعامل مع مصاب بفيروس كورونا

عند الاضطرار إلى الحجر الصحي المنزلي، يُنصح بارتداء كمامة استخدام المرة الواحدة. ويجب على المشتبه في إصابته أن يتجنب الاتصال المباشر مع بقية أفراد الأسرة.

ولو اضطر أحدهم إلى مشاركة غرفة واحدة مع المشتبه به؛ فيجب أن يحافظ على مسافة متر وحد على الأقل بينهما.

يجب أن يخضع جميع أفراد الأسرة إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

عند التأكد من إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد، يجب تعقيم وتطهير جميع الغرف، والأدوات المنزلية، والملابس، وأدوات الطعام.