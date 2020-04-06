عينه عبدالناصر وزيرا وحبسه السادات.. 9 سنوات على رحيل ضياء الدين داوود

ضياء الدين داوود، أحد الزعماء السياسيين في مصر، ولد في الروضة، مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وتوفي في مثل هذا اليوم 5 أبريل 2011 قبل 9 سنوات بعد صراع مع المرض.

ترأس داوود الحزب العربي الديمقراطى الناصري، بعد أن تدرج في عدد من المناصب، حيث تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1949، وفي عام 1964 أصبح عضوا بمجلس محافظة دمياط، كما فاز بعضوية مجلس الأمة ومنتخب دائرة فارسكور، وفي عام 1968 أصبح وزير شؤون مجلس الأمة ووزير الشؤون الاجتماعية.

ألقي القبض على ضياء الدين داوود عام 1971 في قضية الصراع على الحكم مع السادات، حيث تم القبض على عشرات غيره من القيادات التي عملت بجوار جمال عبدالناصر، والتي اشتهرت سياسيا باسم "مراكز القوى"، وقضى 10 سنوات في السجن حتى بداية الثمانينات.

بعد خروجه تم فصله وعزله سياسيًا، وذلك وفقًا لقرار من الرئيس السادات، الذي منعه من كافة حقوقه السياسية وحرمه من ممارسة العمل السياسي بشكل رسمي، إلا أن المحكمة أسقطت قرار السادات، ولكن قبل صدور حكم المحكمة في تلك القضية، عمد داود على ممارسة العمل السياسي بين الناس، حيث شارك في تجربة الحزب الاشتراكي العربى الناصري تحت قيادة فريد عبدالكريم.

خاض داود معركة انتخابات مجلس الشعب عام 1990، والتي تمكن من الفوز فيها بالأغلبية فى دائرة فارسكور بدمياط مسقط رأسه، وفي عام 1992 أصبح رئيسًا للحزب الاشتراكي الناصري، حتى قضت المحكمة بخروجه من الحزب، وكان معارضًا لنظام الخصخصة للشركات، وظل رافضًا لاتفاقية "كامب ديفيد".

تولى داوود وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقيل عنه أنه تحمل عبئًا كبيرًا في عملية تهجير أبناء مدن القناة إلى داخل محافظات مصر، بعد نكسة 5 يونيه 1967.