"المهندسين" تفتح باب التبرع لأسر أعضائها المتضررين من كورونا

قررت نقابة المهندسين برئاسة النقيب هاني ضاحي، التواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة فيما يخص اشتراطات وظروف استئناف العمل، مع الاستمرار في صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.

وأعلنت هيئة مكتب، عن بدء تلقي التبرعات بصندوق الرعاية الاجتماعية لدعم ومساندة أسر المهندسين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وذلك على الحساب رقم 1243070588748400011، بالبنك الأهلي المصري.

كما قرر مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي عقده بالفيديو كونفرانس أمس، مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي لمد النقابة بالمواد المطهرة والكمامات، على أن يجرى توزيع تلك المواد على جميع النقابات الفرعية البالغ عددها 25 نقابة بأسعار مدعمة.

ودعت هيئة مكتب النقابة، جميع رؤساء النقابات الفرعية بتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم، للتأكد من التزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية.