"أبو الغيط" عميدا لـ"طب بنين الأزهر" في القاهرة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور حسين أبو الغيط، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال عميد الكلية.

تدرج أبو الغيط في التعليم الأزهري، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس على الجمهورية، ثم التحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع على دفعة 1991.

حصل علي ماجستير العظام 1996، بتقدير جيد جدا، ثم حصل على بعثة للحصول على الدكتوراه في جراحة العمود الفقري من أحد أكبر مراكز العمود الفقري بألمانيا.

شارك عميد كلية الطب الجديد بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مجال العمود الفقري في مصر وألمانيا، ومختلف دول العالم.

وللعام الرابع على التوالي، أشرف على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني، مع أقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية.

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وله إسهامات علمية كبيرة في مجال جراحات العظام والعمود الفقري محليا وإقليميا ودوليا.