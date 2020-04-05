قائد القيادة المركزية الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قياديا آخر من أرفع مستوى فيه، دخل، اليوم، الحجر الصحي ضمن إجراءات وقف تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الجيش في بيان، أن قائد القيادة المركزية اللواء نداف بادان، اضطر لإخضاع نفسه للحجر في مكتبه، بعد أن اكتشف أنه تفاعل مؤخرا بمدني جرى تخشيص إصابته بالفيروس لاحقا، وفقا ما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن بادان "في حالة جيدة وسيواصل تأدية مهامه من مكتبه".

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة حجر قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي زار عقب خروجه من العزلة مدينة بني براك، أحد أكبر بؤر كورونا في البلاد، والتقى قادة القوات المنتشرة هناك مؤخرا.

وسجلت في إسرائيل حتى الآن 47 وفاة و8018 إصابة بـ "كوفيد-19".