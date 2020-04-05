عن نقص الأدوية بمستشفى العزل بتمي الأمديد.. الدقهلية: غير صحيح

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه لا صحة مطلقًا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعي، عن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الوقائية الشخصية والتطهير والتعقيم أو الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفى المركزي بتمى الأمديد، والذي خُصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، وذلك منذ أن تم تجهيزه وإعداده لاستقبال أي حالات طارئة فى أول أبريل الجاري وحتى الآن.

وأضاف "مختار"، أن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قدم له تقريرًا كاملًا عن استعدادات المستشفى، والذي تم تجهيزه بـ105 سرير استقبال، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها، و27 طبيبًا من مختلف التخصصات، و86 من أطقم التمريض، و12 فنيًا بجميع التخصصات، و15 من العمال.

وأشار إلي أن هذه القوى البشرية من كافة الأطقم العاملة بالمستشفى كافية، وهناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة، مؤكدًا أن التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة يؤكد أنه لا يوجد مطلقًا أي نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات أو مستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى.

واكد محافظ الدقهلية بانه أعطى تعليماته لرئيس مركز ومدينه تمي الأمديد بمتابعة التطهير والتعقيم المستمر لطريق الإسعاف إلى المستشفى، بالتنسيق والتعاون مع مركز الشرطة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًا تذليل كافة العقبات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة تتعلق بأزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي، إنه منذ إعداد المستشفى للحجر الصحى بداية أبريل الجاري وحتى 4 أبريل، تم صرف 1000 جوانتي معقم، و13500 ماسك جراحة، و2000 جاون معقم، و3750 ماسك N95، و750 جوانتى لاتيكس ،و200 نظارة بلاستيكية و300فيس شيلد بلاستيك شفاف للوجه، و300 بدله بلاستيك بيضاء غير منفذه للسوائل تستعمل مرة واحده، و150 بدلة بلاستيك واقية متعددة الاستخدام، و250 علبة كحول جل 200 مل، و800 لتر صابون سائل 300 لتر كلور، و250 لتر كحول إثيلي، 125 لتر بيتادين، و250 بوت (كوزلك) ، 200 علبة مناديل ورقية، 150 كيلو أكياس نفايات طبية حمراء.