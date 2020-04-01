محافظ الدقهلية: محاكاة للتعامل مع مرضى كورونا بمستشفى تمي الأمديد

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه جرى تجهيز مستشفى تمي الأمديد، من أجل استقبال حالات كورونا، حال زيادة عدد الإصابات.

وقال مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنهم قاموا بمحاكاة دخول مريض للمستشفى، وتابع طريقة التعامل معه داخل المستشفى، مشددًا على أن المستشفى لم يستقبل مرضى كورونا حتى الأن.

وأوضح مختار، أن الوضع الصحي مطمئن في الدقهلية، مشيدًا بوعي المواطنين والتزامهم بحظر التجوال، وعدم خروجهم من منازلهم، مشيرًا إلى أن الحالات الموجودة في المحافظات معدودة.