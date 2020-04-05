الملك سلمان يوجه بالعمل على إعادة المواطنين الراغبين من الخارج

وجه الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأطلقت الخارجية السعودية خدمة إلكترونية لتلقي طلبات عودة المواطنين من الخارج، قائلة: "سنتلقى طلبات العودة إلكترونيا ونحدد مواعيد السفر".

وقال وزير الخارجية السعودي: "وضعنا خطة متكاملة لعودة المواطنين تضمن سلامتهم منوها إلى أن المواطنون العائدون سيخضعون للعزل 14 يوما".

وأشارت الخارجية السعودية، إلى استمرار تسجيل بيانات العودة للمواطنين 5 أيام موضحة أن تسجيل طلبات عودة المواطنين من الخارج يبدأ اليوم.