مكاتب بريد دمياط تستقبل أصحاب المعاشات بخطة مواجهة كورونا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، برئاسة مجدى خاطر، بمواصلة صرف المعاشات بمكاتب البريد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بمشاركة جمعية الهدي النبوي والمجتمع المدني.

وتابع اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، صرف المعاشات بمكتب البريد الكائن بشارع المديرية، وذلك وفق الجدول الزمني المُعلن عنه مسبقًا حيث يبدأ اليوم صرف معاشات الفئة الثانية من 1000 إلى 2000 جنيه حتى يوم الاثنين المقبل، مع ضمان توافر إجراءات الوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية.