برلماني: إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية هدفه مواجهة الفساد

رحب الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، بالقرارات التى اتخذها رئيس الوزراء، لتشديد التعامل بحسم مع مخالفات البناء، وتحويلها للنيابة العسكرية، وفقا لقانون الطوارىء، واصفا القرار بأنه "مواجهة حقيقية للدولة ضد الفساد والفاسدين".

وقال "عبد الغني"، فى تصريحات لـ"الوطن": إن هذا الإجراء، سيساعد الدولة فى تنفيذ خطتها لمواجهة البناء المخالف، لاسيما فى ظل تعثر تطبيق قانون البناء الموحد، لأسباب تنفيذية مرتبطة ببطء الإجراءات.

وأوضح "عبد الغني"، أن التعديلات المقدمة على قانون البناء الموحد، الذي من المقرر أن يناقشها البرلمان عقب استئناف عقد جلساته، تتضمن الحجز إداريا على أى وحدة مخالفة لصالح الدولة، بدلا من إزالتها.

وأكد أن هذا التعديل، من شأنه تقليل عدد المخالفات، ما يساهم فى إعادة الانضباط، يجري الحجز عليها لصالح الدولة، سيحد من المخالفات.

ولفت إلى أن المقترح الذى تقدم به، جرى الموافقة عليه فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف أجهزة الدولة، بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء، على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيجري تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية، مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

ووجه مدبولي المحافظين ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، بعدم التهاون مع أي مخالفة بناء، و الإزالة الفورية لأى مخالفة.