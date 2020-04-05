"سول": انخفاض عدد الركاب الجويين إلى مستوى قياسي خلال مارس جراء كورونا

انخفض عدد الركاب الجويين في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما أظهرت البيانات اليوم، حيث فرضت البلدان في جميع أنحاء العالم عمليات حظر وتقييد السفر وتجنب الناس السفر.

وبلغ عدد الركاب جوا 1.74 مليون مسافر في مارس الماضي، وفقا لبيانات الصناعة، وهي المرة الأولى التي انخفض فيها الرقم إلى أقل من 2 مليون منذ أن بدأت البلاد في تسجيل مثل هذه الإحصاءات من عام 1997.

وبلغ عدد الركاب 10.62 مليون في يناير، لكنه انخفض إلى 5.5 مليون في فبراير عندما أبلغت البلاد عن انتشار واسع النطاق لـ"كورونا المستجد".

وفي الأسبوع الأخير، من شهر مارس الماضي بلغ عدد الركاب الجويين الدوليين حوالي 78 ألفا و 500 مسافر، مقارنة بـ1.73 مليون مسافر في العام السابق.

وأشارت التقديرات إلى أن شركات الطيران المحلية تكبدت خسائر لا تقل عن 6.45 ترليون وون "5.22 مليار دولار" بسبب انخفاض عدد الركاب وخفض الرحلات في الربع الأول من العام.