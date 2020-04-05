خالد الجندي: فيروس كورونا يسير بعلم الله وإرادته.. "جندي من جنود الله"

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن فيروس كورونا يسير في الكون بعلم الله وإرادته، ويريد الله ألا يمنعه "وهو عبارة عن جندي من جنود الله"، مؤكدا أن من يقول بغير هذا، يعني كفره بقدرة الله عز وجل.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن جنود الله سبحانه وتعالى إما مخير أو مسير، وأن الجندي المخير حينما قال الله "وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون"، بمعني أنه يقدر يعصي وميتحملش النتيجة.

وتابع: أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب "فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها"، وأن فيروس كورونا هو عبارة عن جنود لم نراها، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا"، وهو مسير بأمر الله ومجند لأداء رسالة.