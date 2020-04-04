خالد الجندي: الإصابة بالمرض لا تدل على سوء الخاتمة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم، ينزل على بعض الناس عمي وثقل في الأذن، "فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى"، وإن القرآن الكريم، به علاج عن طريق وضع معادلات "فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، قيلت لسيدنا بنيامين أخو سيدنا يوسف، وأنه لابد أن تكون سعيد رغم الأزمة، لأن لك رب ويكافئك، سواء أكملت حياتك بدون مرض أو انتقلت إلى الله عز وجل بالمرض.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن كل شيء بيد الله، لأن الحافظ والواقي والمانع هو الله، وإذا لم تؤمن بذلك، فتكون هنا الخسارة، ومن الممكن أن تعيش في الدنيا بدون أي مرض، وهذا لا يعني أنك فوزت في المحنة بل أنت الخاسر، وأن السامري أخذ وعد من الله بأنه لا يعطس عطسة "قال فأذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس".

وأكد أن الإصابة بالمرض ليست علامة تدل على سوء الخاتمة، بل هي تخفيف ورحمة من الله تعالي.