جامعة بني سويف: إيقاف خصم الاشتراك الشهري لأتوبيسات أعضاء هيئة التدريس

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إيقاف خصم الاشتراك الشهري لأتوبيسات الجامعة، التي تقل أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات، أثناء فترة تعليق الدراسة، لحين عودتها.

كما وافق منصور، على استرداد نصف اشتراك شهر مارس الماضي، لأعضاء هيئة التدريس، وذلك حرصا من الجامعة على تقديم كل التسهيلات لهم، ورفع العبء المالي عن كاهلهم، تقديرا لتفانيهم في خدمة الجامعة، وما يبذلونه من مجهود في التعليم عن بعد، منذ تعليق الدراسة.

جدير بالذكر، أن جامعة بني سويف، أطلقت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، منظومة ميكنة وحدة السيارات بالجامعة، منصة إليكترونية لحجز مواعيد التحرك من وإلى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، في إطار خطة التحول الرقمي للجامعة حيث تقوم المنصة بإتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر.