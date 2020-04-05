أستاذ مناعة: الماء البارد والساخن لا علاقة له بالقضاء على كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئس أقسام الباطنة العامة بكلية الطب في جامعة عين شمس، إن الوصفات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تعالج فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "dmc"، أن كل هذه الوصفات لا أساس لها من الصحة، وليس لها أي سند علمي، مشددًا على أهمية الالتزام بكل الوسائل الصحية لتقوية المناعة، مثل شرب السوائل والماء، والحفاظ على فترات نوم كافية، والامتناع عن تناول الكحوليات والتدخين، والبعد عن الشائعات والضغوط.

وأكد عقبة، أن شرب الماء بارد أو ساخن، لا علاقة له بعلاج فيروس كورونا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ما أثير عن أن تناول المياه يمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة أو المعدة كلام كاذب.