  رئيس مولدوفا يعلن 112 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن الرئيس المولدوفي إيجور دودون، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 864 شخصا، بعد تسجيل 112 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 15 شخصا.

وقال دودون، خلال مؤتمر صحفي: "اليوم لدينا 112 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وإجمالي المصابين لدينا 864، كما توفي لدينا صباح اليوم شخص واحد يبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعاني من أمراض أخرى إجمالي الوفيات لدينا 15 شخصا"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن برلمان مولدوفا في 17 مارس الماضي تطبيق حالة طوارئ في البلاد لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة تتخذ القرارات في البلاد اللجنة الوطنية المختصة بحالة الطوارئ، كما أوفقت الجمهورية الرحلات الجوية مع كافة الدول الأجنبية، وأغلقت الحدود البرية.