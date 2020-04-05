مصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء بسبب لهو الأطفال

لقي شقيقان وطفل مصرعهم إثر إصابتهم بصعق كهرباء أثناء لهو أحدهم بسيخ حديدي بمحول ضغط عالي، خاص بعزبة الشاويش التابعة لمركز أنبوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من المستشفى المركزي، يفيد وصول ثلاثة جثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركز.

وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزي، وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من (عبد الكريم عبدالحكيم عبد العليم 9 سنوات - مي عبدالحكيم عبد العليم 4 سنوات - أحمد مصطفى عبدالعليم 20 سنة)، وجميعهم مقيمين بقرية بني محمديات دائرة المركز.

وبسؤال أهليتهم، أقروا أن الوفاة نتيجة إصابتهم بصعق كهرباء أثناء لهو احدهم بسيخ حديدي بمحول ضغط عالي خاص بعزبة الشاويش وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وجارى تحرير المحضر اللازم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.