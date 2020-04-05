ألمانيا تسجل نحو 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، نحو 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي أكثر من 91 ألف حالة، حسبما أفادت قناة "العربية"

وسجلت ألمانيا،اليوم، ثالث انخفاض على التوالي في إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" اليومية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت بـ5936 في الـ24 ساعة الماضية؛ لتصل إلى 91714 إصابة اليوم، في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وينخفض رقم إصابات اليوم 5936 ينخفض بـ146 حالة مقارنة مع 6082 حالة سجلت، أمس، ونزولا من 6174 حالة سجلت يوم الجمعة، وارتفع عدد الوفيات بـ184 حالة، وبلغ 1342.