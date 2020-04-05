وزير النقل: مليون شخص استقلوا المترو اليوم.. يمكن مش خايفين أو مطمئنين

قال وزير النقل، إنه لاحظ زيادة في عدد مستقلي مترو الأنفاق والسكك الحديدية، خلال جولته اليوم في الرابعة والنصف عصرا، مشيرا إلى أنه جرى زيادة عدد القطارات بالسكك الحديد، بينما جرى تقليل زمن التقاطر بين الرحلات في المترو.

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن 211 ألف استقلوا المترو الجمعة قبل الماضية، بينما استقل المترو 296 ألف شخص الجمعة الماضية، بزيادة 85 ألف راكب.

وأشار إلى أن عدد ركاب المترو يوم السبت الأسبوع الماضي بلغ 382 ألف شخصا، بينما استقله أمس السبت 458 ألف شخص، بزيادة 150%.

واستكمل: "اليوم الأحد حتى 6 مساء استقل المترو 900 ألف شخص، قرابة المليون، بينما الأحد بالأسبوع الماضي 785 ألف"، متابعا: "الأعداد في ازدياد.. الناس سمعوا الكلام وانضبطوا شوية الأسبوع اللي فات.. الناس يمكن مش خايفة ويمكن اطمنوا شوية".