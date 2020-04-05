عاجل.. الإمارات تسجل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإمارات 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالى لـ 1798 حالة، وشفاء 19 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم، إن مجلس الوزراء، قرر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح "آل مكتوم"، في تغريدة على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قررنا خلال الاجتماع مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف: "كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، أن الإمارات تتحرك اليوم كفريق واحد وتتعاون كأسرة واحدة، ويساند الكل أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم.

وسجلت حتى مساء أمس السبت في الإمارات 1505 إصابات بكورونا المستجد، و10 وفيات.