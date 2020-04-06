محافظ دمياط تبحث مشروعات الخطة الاستثمارية لفارسكور في العام القادم

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، و رجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وطارق بدوى مدير مديرية الطرق، ورؤساء شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات ونائب رئيس المدينة وسكرتير الوحدة ومدير الإدارة الهندسية والتخطيط.

تم خلال الاجتماع عرض نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وكذلك إنشاء سوق فارسكور ومقترح تنسيق الطريق المجاور له، كما تم أيضاً استعراض مقترح الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والتى تضمنت الخطط المستقبلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021/2020، بما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين وبما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات وتحسين البنية التحتية ، بالإضافة إلى توضيح كافة المشاكل والاحتياجات الخاصة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحي وغاز واتصالات وكهرباء و كابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمي والاتصالات.

وعرض خلال الاجتماع على المحافظ التقارير الفنية الخاصة بحالة الطرق والشوارع بنطاق مدينة فارسكور والقرى التابعة لها والتى تحتاج إلى أعمال رصف بالأسفلت، بالإضافة إلى الشوارع التى سيتم رفع كفاءتها أو تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بها من قبل شركات المرافق .

وأكدت "عوض" على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات والبدء فى وضع دراسات و برامج زمنية محددة لتلك الأعمال.