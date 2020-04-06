حظك اليوم الاثنين 6-4-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب رومانسي جدًا، إلا أنّه يبقى حذرًا دائمًا بشأن اختيار شريك حياته وإعطائه الثقة الكاملة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتعامل بأمانة مع الأحباب والأصدقاء وسيكونوا في المقابل أمناء معك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.