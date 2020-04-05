وزير الصحة اللبناني: لا توجد إصابات بكورونا لدى الوافدين من الرياض

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت للبنانيين المغتربين العائدين ظهر اليوم، من العاصمة السعودية الرياض، أظهرت عدم وجود أي إصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بين الركاب العائدين.

وأوضح حسن، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن جميع فحوصات الـ"بي سي آر" لركاب طائرة الرياض، جاءت سلبية، ولم تُسجل أي حالة إصابة بالوباء لأي من المسافرين الوافدين، معربا عن ارتياحه لتلك النتيجة والجهود التي بذلتها الدولة في سبيل إنجاح العودة الآمنة للبنانيين للمغتربين.

وأشار الوزير اللبناني، إلى أن نتائج فحوصات المخبرية للكشف عن كورونا لدى المغتربين اللبنانيين من ركاب الطائرة التي وصلت قبل ساعات قليلة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ستظهر في وقت لاحق من مساء اليوم، مشددا على أهمية أن يلتزم جميع الركاب العائدين الحجر المنزلي الإلزامي لمدة أسبوعين حتى ولو جاءت نتيجة الفحص سلبية.

وكانت الرحلات الجوية الاستثنائية إلى مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" قد بدأت ظهر اليوم، لإجلاء اللبنانيين المغتربين الذين كانوا قد طالبوا بعودتهم إلى لبنان من الدول التي يتواجدون فيها خشية تعرضهم للإصابة بكورونا المستجد.

وأودع الوافدون مراكز حجر صحي انتظارا لنتائج الفحص المخبري الـ بي سي آر، للتأكد من خلوهم من الوباء، وتقرر أن يُسمح لمن تظهر النتيجة سلبية بالنسبة له، أن يغادر مركز الحجر الصحي ويلتزم الحجر المنزلي الإلزامي لمدة أسبوعين مع متابعة من جانب وزارة الصحة والشرطة اللبنانية للتأكد من تقيده بالتعليمات والتدابير الوقائية التي تستهدف منع تفشي "كوفيد 19".