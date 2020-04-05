"خط الطلبة".. مبادرة أستاذ جامعي لباقة بسعر مخفض: مفيش شغل والنت غالي

بث المحاضرات مباشرة عبر الإنترنت، أمر اتبعه أساتذة الجامعات المصرية وطلابهم منذ قرار تعليق الدراسة اتباعًا للإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن مشكلة واجهت طلاب مصر مع انتهاء باقات الإنترنت في نفس توقيت مكوث أبائهم في المنزل لاعتمادهم على العمل المعطل ضمن خطة الدولة، ففكر دكتور أحمد عمار، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، في مبادرة بين التعليم وشركات الاتصالات.

"عندي مشكلة أنا وبعض الزملاء بنمر بظروف صعبة ومعظم أبهاتنا قعدوا في البيت، للأسف مينفعش نقولهم عاوزين نشحن نت وإحنا في الظروف دي ومش عارفين نتابع بعض المحاضرات"، نص إحدى الرسائل التي تلقاها عمار من أحد طلابه، ووضعها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مرفقًا بمبادرته المقترحة، إذ وافقه أساتذة آخرون بتعرضهم لمواقف مشابهة مع طلاب مصر.

يقترح الأستاذ الجامعي مبادرة تقوم بها شركات المحمول، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ولا يوجد مانع من دعمها بتبرعات لمن لديهم القدرة ومن خلال آلية واضحة محددة، تدور فكرة المبادرة حول وجود شريحة "كل طالب جامعة في مصر يروح يستلمها من أقرب مكتب لشركة المحمول بالكارنيه بتاع الجامعة أو ببطاقة الترشيح لطلبة أولى اللي ماكانوش سددوا المصروفات".

وتطرح الشريحة بسعر بسيط وليكن 20 جنيها وتمنح باقة مفتوحة لمدة شهرين أو ثلاثة وهي الفترة المتبقية لغاية الامتحانات.

ويوضح دكتور أحمد عمار، لـ"الوطن" أن الكثير من الطلاب يتواجدون في بداية المحاضرة ثم يختفون "وفيه بيقول الفيديو مش عايز يشتغل أو الملف مش عايز يفتح"، متمنيا أن تلقى المبادرة صدى أو غيرها من الأفكار التي تساعد الطلبة في هذه الفترة.