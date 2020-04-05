"علم الدين": إعلان نتائج تحقيق معهد الأورام للرأي العام فور ظهورها

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، إجراء تحاليل فيروس كورونا، لحوالي 800 شخص حتى الآن بمعهد الأورام، وكل النتائج الخاصة بهم، ستعلن مرة واحدة.

وشدد علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، على أن التحقيقات مازالت مستمرة، على أكثر من مستوى قانوني وعلمي، وكلها تنتهي خلال أيام قليلة، وسيجري إعلانها للرأي العام، موضحا أنه لا يوجد استقبال بالعيادات الخارجية بمعهد الأورام، ولن تستقبل قبل نهاية الأسبوع.

وأضاف علم الدين، أن الخبر المطمئن جميع المرضى في معهد الأورام جميع نتائجهم سلبية، نافيا زيادة أعداد مصابي الأطقم الطبية، وجار الكشف على 2000 عامل، وموظف و600 ممرض و750 طبيب جاري الكشف عليهم.

وتابع علم الدين، أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة والخدمة داخل المعهد مستمرة، مشيرا إلى أن الجامعة طلبت 1000 كتشف حراري لإستكمال إجراءات الوقاية.