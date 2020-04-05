وزير النقل: السيسي وجه بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية بكل قوة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية بكل قواتنا، سواء مشروعات الأنفاق أو الطرق أو الكباري أو المستشفيات، بالرغم من تأجيل افتتاح المشروعات، التي كان من المفترض افتتاحها العام الحالي، إلى 2021 مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن كل المشروعات التي يستطيع أصحاب شركاتها أو مقاوليها تأمين عُمالها سيستمرون في العمل، "هنشغلكم ولكن هنأمنكم"، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن الحياة لا يمكن أن تتوقف، كما أن المشروعات القومية والانتاج الزراعي والمصانع لا يمكن أن تتوقف، ولكن يجب أن يكون هناك تأمين وتعقيم وتوخي الحذر.