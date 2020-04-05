حسام بدراوي يرفض الذهاب إلى استديو "cbc" بسبب إصابة مساعده بكورونا

رفض الكاتب والمفكر الدكتور حسام بداروي، الظهور في استديو برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، بسبب تبين إصابة شخص يعمل معه بفيروس كورونا المستجد.

وقال بداروي، الذي أجرى اللقاء عبر "سكايب" عوضًا عن ذهابه للاستديو، إنه فضل إجراء التحليل أولاً قبل التعامل مع أي شخص آخر، مشددًا على ضرورة الحذر حفاظًا على سلامة الآخرين.

وأكد بدراوي، على أن مهنة الطب تساوي الحكمة، نظرًا لأن الطب في بدايته كان يلزم من يشتغل به المعرفة المتكاملة في سائر الحضارات، حيث إن مهنة الطبيب تاريخيًا، هي الحفاظ على صحة المواطنين، وليس علاج الأمراض كما يحدث الأن.

وشرح بدراوي، الفرق بين الطبيب والدكتور، مشيرًا إلى أن الدكتور هو الحاصل على درجة الدكتوراة، حتى لو كان فني معمل، وهو ما يختلف عن الطبيب "الحكيم".