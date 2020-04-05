طبيبة تتبرع بتغسيل وتكفين العجوز المتوفاة بـ كورونا في النجيلة

أكد الدكتور محمد علي المتولي مدير مستشفى العزل بالنجيلة، أن طبيبة بالمستشفى تبرعت بتغسيل السيدة المتوفاة بفيروس كورونا، منذ قليل، وتمكنت من تغسيلها وتكفينها داخل المستشفى وتم وضعها داخل كيس معقم وغلقه واتباع جميع الإجراءات الوقائية الصحية في الغسل والكفن طبقا لمعايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

كان مستشفى العزل شهد، اليوم، وفاة أول حالة مصابة بكورونا لسيدة مسنة تبلغ من العمر 62 عاما متأثرة بمرضها بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، وتدعى رجاء محمد علي من محافظة الإسكندرية وتم تحويلها منذ عدة أيام إلى مستشفى النجيلة قادمة من الإسكندرية.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن" أنه سيتم الصلاة على السيدة في المستشفى قبل تسليمها لأهلها تمهيدا لدفنها فى الإسكندرية.

كانت سيدة منذ يومين حاملة لفيروس كورونا دون ظهور الأعراض عليها تبلغ من العمر 64 عاما، توفيت بالمستشفى بسبب أزمة قلبية، لتكون هذه السيدة هي الحالة الأولى التى توفيت نتيجة إصابتها وتأثرها بكورونا.