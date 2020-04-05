  ماليزيا: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 61 حالة

أعلن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ماليزيا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 3 آلاف و662 إصابة.

ونقلت صحيفة "مالاي نيوز" الماليزية، اليوم، عن عبدالله قوله خلال مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن 179 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 61 بسبب "كوفيد 19".

وأضاف عبدالله، أنه جرى شفاء 1005 حالات، مع استمرار وضع 2596 حالة تحت المتابعة والعزل الصحي، مشيرا، إلى أن الوفيات الأربع التي أبلغ عنها اليوم كانت لرجل يبلغ من العمر 72 عامًا في منطقة ساراواك ولديه تاريخ من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ورجل مصاب بالسكري يبلغ من العمر 68 عامًا في كوالالمبور، وأخر يبلغ من العمر 66 عامًا مصابًا بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى في مدينة صباح؛ ورجل يبلغ من العمر 53 عامًا.

وشدد المدير العام للصحة الماليزية، في حديثه أنه على الماليزيين مواصلة الامتثال للاجراءات الاحترازية وممارسة التباعد الاجتماعي عندما يكونون خارج منازلهم، قائلا إن هذه الإجراءات حاسمة للتغلب على جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.