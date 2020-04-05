محمود محي الدين: يجب على المجتمع المدني والقطاع الخاص مساندة الدولة

قال الدكتور محمود محي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يجب أن يكون هناك مساندة من الشركات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للمتضررين بشكل مباشر من الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن هذا ما يجعلنا وقت الأزمة نطرح هذه الحزم المالية، التي من الممكن أن تكون في شكل مساعدة مباشرة، أو تأخير لمطالبات بتسديد ديون أو مستحقات، أو إعادة جدولة لضرائب على شركات أو على أفراد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر "سكايب"، في حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على شاشة "الحياة"، أننا رأينا حالات كثيرة جدا على مستوى الدول، وفقا لقدراتها بمسألة المعاونة للأفراد والأسر، وتخفيض الأعباء على الأسر.

وتابع، أنه يوجد انخفاض على مستوى العالم الآن، في أسعار الوقود والسعر كان يزيد عن الـ60 دولار، وأصبح الآن يقل عن 20 دولار وارتفع إلى 30٪ زيادة من الوارد، ومن الواجب أن هذا التخفيض يشعر به الصانع والمنتج وتشعر به الأسر، وأنه من الممكن أن يحدث الارتفاع مرة أخرى، ولا نريد حدوث تذبذب في الأسعار.