مدير "النجيلة": وفاة "مسنة" بفيروس كورونا وأبنائها استلموا جثمانها

أكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة للعزل بمرسى مطروح، أن المستشفى استقبل 95 مريضا، توفى منهم حالتين، ويبقى في المستشفى 50 مريض فقط.

وأضاف علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن حالة الوفاة اليوم، لسيدة متأخرة ولديها مضاعفات من فيروس كورونا، ويقارب عمرها 62 عاما، وتعاني من التهابات رؤية وصعوبة في التنفس، وساءت الحالة، وجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وأصيبت بفشل في التنفس وتوفيت، مشيرًا إلى أن هذه أول وفاة فعلية بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الحالة الأولى لم تمت بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أنهم تواصلوا مع أبنائها وجهزوا جثمانها وكفنوها وصلوا عليها واستلمها أبنائها، ونقلوها بسيارة إسعاف تحت حراسة الشرطة.

وأكد علي، على اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية في نقل جثث الموتي ودفنهم طبقًا لتعليمات الطب الوقائي التي أصدرتها وزارة الصحة وتحت اشراف طبي كامل أثناء النقل والدفن.

وعن الحالات الموجودة بالمستشفى أوضح أنها ما بين اصابات بدون أعراض وأعراض متوسطة وحالات غير مستقرة لافتًا إلى أن مرضى الحجر من المصريين والأجانب مؤكدًا على توافر الأدوات والأجهزة اللازمة لعلاج المرضى.