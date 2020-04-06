حظك اليوم الاثنين 6-4-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الدلو بالقدرة على التوازن بين إسراف المال وتوفيره، كما أنه يتميز بالنزاهة والصدق في علاقاته مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون وعطارد في منزلي المال يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح وتجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ فينوس بمنزل الحب تمنح كل الأدوات للتأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.