فيديو.. وزير الاتصالات: صرف المعاشات يجري بسلاسة وتنظيم حتى الآن

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صرف المعاشات، يجري بتنظيم وسلاسة في أغلب المحافظات، ولكن ظهرت في المشاهد المقاعد خاوية، ويقف المواطنين على الشبابيك، خوفا من غلقه أو تفويت الدور، "أؤكد للمواطنين، أننا مستمرون في صرف المعاشات حتى نهاية هذا الأمر".

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن تنظيم المشهد مجهود مشترك مع المحليات ووزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة، وكل أجهزة الدولة تتضافر وتتوحد مجهوداتها لخدمة المواطنين.

وتابع: التنظيم بين المواطنين يتم بالنداء بالإسم، "زملائي في هيئة البريد يساعدوا في التنظيم، ولا توجد أي مشكلات حتى الآن، ومشاهد التكدس يتم حلها فورا وتم الضخ بمتطوعين لتنظيم المواطنين وإرشادهم.