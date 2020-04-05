عبدالمنعم السيد: 900 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب كورونا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أكثر من 25 مليون شخص على مستوى العالم، سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما كانت التوقعات في حدود 5 ملايين قبل شهرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن هناك ضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أن توقعات المؤسسات المالية الدولية، انخفضت بخصوص معدل النمو الاقتصادي العالمي من 3.6% إلى 2.1%: "لو استمرت هذه الازمة لفترة أكبر، سيكون معدل النمو في حدود 1% على مستوى العالم".

وتابع، ذلك يعني أن حجم انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات في العالم سينخفض، بالإضافة إلى انخفاض التوسع في المشروعات الجديدة خلال هذا العام.

وأشار، إلى أن جميع دول العالم تكبدت خسائر بسبب أزمة انتشار كورونا: "كانت الدولة الأكبر أمريكا، التي خسرت 900 مليار دولار حتى الآن، كما انخفضت البورصة الأمريكية بشكل كبير، لم يحدث منذ الأزمة الاقتصادية العقارية في عام 2008".