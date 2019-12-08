قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه بعد تخفيض سعر الفائدة أصبح سعر الفائدة ثابت عند 14.5% وليست متراكمة في حال تحصلت المصانع على قروض من البنوك المصرية.

وأضاف "السيد"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تتوجه الآن إلى المصانع التي تسعى إلى إنشاء فروع أخرى أو التي ترغب في التوسع في الإنتاج، خاصة المصانع التي ستنتج منتجات تكون بديلة عن المستورد وتساعد في تقليل الواردات من الخارج.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة ترغب في دعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج إلى أقصى ما يمكن، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد الآن وصلت إلى 60 مليار دولار سنويا، والعمل على خفضها سيساعد في تخفيض الطلب على الدولار ما ينتج عنه تثبيت أو تقليل سعر صرف الدولار في البنوك.