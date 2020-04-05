الإبراشي: هناك دعوات بها أياد إخوانية تهدف لقتل المصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن اليوم، يواكب اليوم العالمي للضمير، وذلك يعد مناسبا لمخاطبة الجميع، خاصة من يستغلون أزمة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، موضحا أنه في ظل الكوارث والأوبئة، نعول على الضمير ونخاطبه، متابعا: "هناك شعار نرفعه منذ القدم، وهو يد تحارب ويد تبنى، وهذا الشعار نحتاجه الآن".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يمكن أن تتوقف عجلة البناء في ظل ما تشهده البلاد الآن، ولكن مع الأخذ في الاعتبار كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية.

وتابع: "الأزمات تسقط الأقنعة، ورأينا خلال الفترة الراهنة دعوات بها أياد إخوانية تدعو المصريين إلى التجمع والإضرار بالصالح العام للدولة المصرية، وتضر بصحة المصريين أيضا"، مشددا على أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أزمة كورونا، للنيل من المصريين.

وأكد على أن من يستخدم هذه الأزمات لتحقيق مآرب شخصية منحط سياسيا، و"نحن جميعا نعلم أن الإخوان لا علاقة لهم بالإنسانية والآدمية، وهم في خلاف مع الشعب وليس النظام، وسوف يستمرون في استثمار الوباء من أجل قوت المصريين.