ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 8 آلاف و430 حالة

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي وجود 139 حالة خطيرة من بين مجمل الإصابات، فيما أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 546 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

نتنياهو: كورونا لا يفرق بين متدين وعلماني

من جانب آخر، أدان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعامل السلطات مع المتدينين (الحريديم) والتحريض ضدهم.

وقال نتنياهو، إن فيروس كورونا لا يفرق بين متدين وعلماني، وبين العرب واليهود، مؤكدا أن الحرب على الجميع ويجب الانتصار عليها معا.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، عن عملية إجلاء لآلاف السكان من مدينة بني باراك اليهودية، قرب تل أبيب، التي يسكنها متدينون (حريديم)، بعد أن شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.