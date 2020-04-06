شوقي: عارفين كل طالب بالاسم دخل قرأ إيه على المكتبة الرقمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكنه أن يقول من دخلوا على المكتبة الرقمية بالأسماء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "فيه 50 مليون دخلوا على المكتبة الرقمية وممكن أقولهم بالاسم ودخلوا على إيه".

وتابع: "فيه طلاب بتدخل من بلاي ستيشن، وفيه بيدخل من تابلت أو تليفون، وعارفين كل طالب عمل إيه، ودا شيء هنكبره وهيتعمل لأولى وتانية ثانوي، وهيوصل الرقم لفوق المليون".

وامتحن طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحان مادة اللغة العربية على التابلت من المنزل، من الثامنة صباحا على دفعات خصصت كل دفعة لكل محافظة.