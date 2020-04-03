طارق شوقي: تحركنا في وقت قصير للإنجاز في التعلم عن بعد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحركت في وقت قصير للغاية بداية من 15 مارس للإنجاز في التعلم عن بعد.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "إكسترا نيوز": "عملنا المكتبة الرقمية والمنصة والمشروعات والامتحانات على الشبكات، وكل دا حصل خلال أسبوعين، وبالتوازي الهيئة الوطنية للإعلام عملت جهد كبير لإحياء القنوات التعليمة، وعملت محطة جديدة ومحطة للتعليم الفني".

وتابع: "قعدنا مع الهيئة الوطنية للإعلام، واتفقنا على إننا نزود عدد المعلمين، واختارنا بالفعل أفضل المعلمين في جميع المواد ونتشاور معهم، وهذا التنسيق لم يكن موجودا مع الهيئة بنفس الطريقة قبل الحظر، وفيه حاجات كثيرة تتقدم نتيجة للظروف".

واستطرد: "نعمل على تطوير الاستديوهات وتطوير طريق الشرح عشان تتناسب مع التطوير الحادث في سنوات الأخيرة، ولو كنا بنشرح درس لأولى أو ثانية ثانوي المفروض نشرحلهم باستخدام التابلت، لكن لو لسنوات عندها مشروع لازم ندرس في ضوء طريقة التقييم الجديدة، ودا تعاون بيحصل يوم بيوم عشان ينعكس على أداء القنوات التعليمية".