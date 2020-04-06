وزير الدفاع الأمريكي يؤيد إقالة قائد حاملة طائرات تفشى فيها كورونا

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأحد، عن دعمه لقرار سلاح البحرية بإقالة قائد حاملة طائرات تفشى فيها وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال إسبر في أول تعليق علني على الإقالة، إنه يؤيدها، حيث صرح لقناة "أيه.بي.سي" الأمريكية: "الوزير مودلي اتخذ قرارا حازما وصعبا.. لدي إيمان كامل وثقة به وبقيادة البحرية وأؤيد قرارهم".

وأوردت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن القبطان المقال بريت كروزير مصاب بـ"كوفيد-19" في الوقت الذي زاد فيه عدد من أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض من بين طاقم حاملة الطائرات.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن اثنين من زملاء القبطان في الأكاديمية البحرية وهما مقربان منه، أن أعراض المرض بدأت تظهر على الكابتن بريت كروزير قبل عزله من قيادة حاملة الطائرات تيودور روزفلت يوم الخميس ثم أثبت الفحص إصابته.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء أن البحرية الأمريكية لم ترد على طلب للتعليق لكنها في العادة لا تناقش قضايا الأفراد تطبيقا لقوانين الخصوصية، كما لم ترد وزارة الدفاع على طلب مماثل.

وكان القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي قد أعفى كروزير من قيادة حاملة الطائرات البالغ عدد أفرادها 5000، بعد رسالة لاذعة له، تم تسريبها لوسائل الإعلام، طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي كورونا المستجدعلى متن الحاملة.

وأثار القرار جدلا شديدا بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحارة في الحاملة يهتفون باسم كروزير وهو يرحل وطالب موقعو التماس على الإنترنت بإعادته إلى منصبه.

جدير بالذكر، أن الرئيس ترامب وصف خطاب كروزير بـ"غير اللائق" وقال إنه فعل شيئا "مريعا"، إلا أن جو بايدن نائب الرئيس السابق والذي يسعى لمنافسة ترامب على الرئاسة في نوفمبر، وصف الإقالة بأنها "ترقى إلى حد الجريمة".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤولين حكوميين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استغرقت شهرا منذ تفشي فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، لفرض قيود على السفر وسط خلافات شديدة داخلها.

وذكر مسؤولان حكوميان مطلعان على ما دار من مداولات بخصوص فرض قيود، إن العاملين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووكالات اتحادية أخرى ظلوا خلال تلك الفترة يتجادلون في كل شيء من أفضل السبل لفحص المسافرين المرضى إلى الأثر الاقتصادي لأي قيود تفرض.

وقال أحد المسؤولين إن العاملين في مجلس الأمن اقترحوا في النهاية على كبار المسؤولين في الإدارة فرض قيود مشددة على السفر غير أن الرئيس استغرق أسبوعا آخر على الأقل قبل إقرارها.

وقال مسؤولان سابقان في مجلس الأمن القومي وأحد المسؤولين الحكوميين المشاركين في المداولات إن ماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي والخبير في الشأن الصيني واجه معارضة في الاجتماعات من وزيري الخزانة ستيفن منوتشين ومدير المجلس الاقتصادي القومي لاري كدلو.

وقالت المصادر إن المسؤولين أبديا قلقهما من التداعيات الاقتصادية لمنع المسافرين القادمين من الصين.

أوضح ترامب إنه أبطأ دخول الفيروس القاتل إلى الولايات المتحدة من خلال "خطوات حاسمة" لمنع دخول المسافرين القادمين من الصين في 31 يناير.

وتبين أرقام استشهدت بها إدارة ترامب أن كل يوم تدور فيه المداولات حول إجراءات السفر يصل إلى الولايات المتحدة نحو 14 ألف مسافر قادمين من الصين. وكان من بينهم مسافر قادم من ووهان إلى سياتل في منتصف يناير اتضح أنه أول حالة إصابة بالفيروس تتأكد في الولايات المتحدة.

واستمرت المعركة داخل البيت الأبيض على كيفية منع المسافرين المصابين من الصين وما إذا كان من الضروري اتخاذ مثل هذا الإجراء تسعة أيام أخرى.

وفي 31 يناير الماضي، أصدر ترامب قرارا بمنع دخول أي مسافرين غير أمريكيين ممن سافروا إلى الصين خلال الأسبوعين السابقين. واستثنى من الحظر افراد أسر المواطنين والحاصلين على إقامة دائمة. وتم بعد ذلك توسيع نطاق القيود لتشمل دولا أخرى عديدة.

ولم يتضح متى علم الرئيس باقتراح مجلس الأمن القومي وما دفعه للتحرك غير أن القرار جاء بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في اليوم السابق أن الوباء أصبح "حالة طارئة في الصحة العامة تدعو للقلق على المستوى العالمي".

وقال مسؤولون في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة لوكالة "رويترز" للأانباء، إنهم كان لهم دور في القرار في إطار مجموعة العمل المكلفة بمشكلة الفيروس في الإدارة الأمريكية.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة، أن منوتشين "لم يعترض قط على قرار تقييد الرحلات من الصين".

وقال جود بي. دير المتحدث باسم البيت الأبيض "أي إشارة إلى أن لاري كدلو اعترض على تقييد الرحلات من الصين لاحتواء كوفيد-19 وحماية صحة الشعب الأمريكي كاذبة تماما. لاري أيد بالكامل القرار الشجاع الذي أخذه الرئيس".

وتلقى مجلس الأمن القومي أول إخطار عن المرض صباح يوم 31 ديسمبر وفقا لما قاله أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين حيث تلقى مسؤول في المجلس رسالة بالبريد الإلكتروني من ملحق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في بكين أرسلت إلى كبار المسؤولين بالوزارة في الليلة السابقة.

وقال المسؤول الذي اطلع على الرسالة إنها تضمنت وصف حالات التهاب رئوي لا يمكن ربطها بشكل قاطع بالإنفلونزا الموسمية. وأضاف أن الرسالة ذكرت أن الجانب الصيني بصدد إخطار منظمة الصحة العالمية.

وفي الثالث من يناير أخطر الدكتور قاو فو رئيس الوكالة الصينية المسؤولة عن مكافحة الأمراض نظيره الأمريكي الدكتور روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مكالمة جياشة بالانفعالات إن المرض انتشر بشكل خرج عن السيطرة وذلك حسبما قال المسؤول الاتحادي ومسؤول سابق بمجلس الأمن القومي.