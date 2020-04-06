شوقي: سنعلن عن 650 ألف فصل افتراضي الخميس المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك 55 ألف مدرسة وفي حالة ما إذا كان بكل مدرسة 12 صفا دراسيا، فنحن أمام 650 ألف فصل افتراضي سيعلن عنها يوم الخميس المقبل.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "دي منصة افتراضية الأستاذ بيدخل مع الطلاب وأولياء الأمور وبيعملوا حوار، وبيحطلهم المراجع ويساعدهم ودا موجود في أنحاء الجمهورية وعملناه لـ 12 سنة دراسية ودا غير المكتبة الدراسية".

وتابع: "عملنا خطوات كتيرة جدا بالذات لطلبة الثانوية أهمها اختصار المنهج لما درسوه قبل الحظر، وليس الباقي والجزء الثاني وضعنا فيه أشياء مفيدة لهذه المواد على المكتبة الرقمية، وتعاونا مع القنوات التعليمية مع أفضل".