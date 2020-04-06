وزير التعليم يوجه الشكر لأولياء الأمور: الجروبات تحولت إلى ناقل للعلم

وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لأولياء الأمور في سائر أنحاء مصر على وقوفهم بجانب أبنائهم في هذه الفترة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "فكرنا واكتشفنا إننا كنا نؤذي أولادنا ومش بنديهم فرصة الاعتماد على أنفسهم".

وتابع الوزير: "أفضل شيء عملناه إننا أصبحنا مجتمع معرفي، والمهم إن جروبات الفيس والواتس آب تحولت إلى مكان لنقل عناوين محركات البحث العلمي وإن الولاد تحولوا للشغل مع بعض للبحث عن مشروعات، وكل دا أفضل ليهم من اللي كان بيحصل ووفرنا لأولياء الأمور فلوس الدروس الخصوصية".