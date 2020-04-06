نائب رئيس البنك الأهلي: 40 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ15%

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هناك إقبال كبير من العملاء على شهادات بعائد 15%، حيث قاربت 40 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ثابتة العائد بنسبة 15% بلغت نحو 40 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل أسبوعين.

وأكد أن البنك الأهلي نفذ على الفور قرار البنك المركزي بتأجيل قروض أقساط القروض لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن القرار اختياريا وليس إجباريا على العميل.

وقال إن البنوك تعمل الآن بطاقة 50%، لمنع التكدسات داخل الفروع، ودخول العملاء يكون على قدر الطاقة الاستيعابية للفروع.

وأكد أهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، بعدم الزحام أمام الفروع والحفاظ على مسافات آمنة بين العملاء، لافتا إلى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.