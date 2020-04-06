"العناني" يستقبل مرشدين سياحيين كانا على متن فندق عائم شهد إصابات بـ كورونا

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، بمقر الوزارة بالعباسية، اثنين من المرشدين السياحيين اللذين كانا يرافقان مجموعات سياحية على متن أحد الفنادق العائمة في الأقصر والتي كانت من أولى المنشآت السياحية التي تم رصد بها حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير الماضي، وذلك لتقديم الشكر والتحية لهما على الدور الذي لعباه من أجل مصر وتوفير سبل الراحة والسلامة للسائحين الذين كانوا على متن الفندق العائم حتى انتهاء مدة الحجر الصحي لهم، كما كانا يعملون على قدم وساق من أجل حل جميع مشاكل السائحين والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية والجهات المعنية بالدولة من أجل نقل رغبات السائحين والوفاء بطلباتهم واحتياجاتهم وطمأنتهم والتنسيق بينهم وبين العاملين بالمركب.

وخلال اللقاء، حرص "العناني" على توجيه الشكر من خلالهم كممثلين عن زملائهم، لكل المرشدين السياحيين المصريين الذين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم، مشيرا إلى أنه يعتز بهذه المهنة التي كانت بداية لحياته الوظيفية، حيث أضافت له الكثير من الخبرات في مجال السياحة والتعامل مع السائحين، مؤكدا دعمه الكامل لكل المرشدين السياحيين حيث إنه قام بالتدريس لآلاف المرشدين السياحيين من خلال عمله أستاذا ورئيسا لقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المرشدان السياحيان عن رغبتهما واستعدادهما للعمل التطوعي لدعم القطاع السياحي وتقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال.