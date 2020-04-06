وزير النقل: افتتاح 6 محطات مترو في الخط الرابع في 25 أبريل الجاري

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، استمرار العمل في المشروعات القومية المختلفة رغم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل افتتاحات المشروعات القومية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن قرار الرئيس خاص بالافتتاحات نظرا لأنها كانت تستدعي دعوة عدد كبير من زعماء العالم من أجل حضور افتتاح هذه المشروعات مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير كان مقرر افتتاحه في 10-10-2020 ليكون تاريخ مميز وأنه تاجل افتتاحه رسميا.

وأوضح الوزير على استمرار العمل في كافة المشروعات القومية مع التشديد على اجراءات الوقاية وارتداء الماسكات وتطهير أماكن العمل وعمل وسائل نقل العمال بنسبة امتلاء تصل لـ50% بحيب يجلس كل عامل على كرسي مزودج للتباعد الجسدي بالاضافة لقياس درجة حرارة العمال يوميًا ووضع سيارة اسعاف في كل موقع ونقل أي عامل يشعر بمجرد أعراض البرد العادية لعلاجه مشيرًا إلى أن 6 محطات من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق سيتم افتتاحهم في 25 ابرايل.

وشدد الوزير على أن الموانيء المصرية تعمل بكافة طاقتها، وأن اليوم شهدت وصول ومغادرة 77 سفينة ووصول ومغادرة 400 ألف طن صادرات وواردات لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تصدر البطاطس والبصل والثوم لعدد كبير من دول العالم.