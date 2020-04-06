دار الإفتاء المصرية: التبرع بجهاز تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التبرع بجهاز تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية.

كما أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية، أنه يجوز تعجيل الزكاة (زكاة المال)، في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين، وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

ففي هذه الأحوال، أكدت الشريعة على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة، فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: "كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب، فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسدَّ لحاجة المحتاجين، وأثوبُ الزكاة ما كانت سببا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة".