وزير الإعلام عن أزمة كورونا: ما أتوقعش إن الأمور تهدى قريب

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الأسبوع الحالي هو الثامن بالنسبة للفيروس كورونا في مصر، ويُعد أسبوع حضانة الفيروس، "لو الأسبوع ده فضل معدلات الإصابة زي ما هي يبقى إحنا عدينا مرحلة صعبة جدا من المرض، حيث إن فترة حضانة الفيروس تنتهي يوم الثلاث مع انتهاء الحظر، وساعتها بقى نشوف معدلات الإصابة بتزيد ولا بتقل، لو قلت أو ثبتت زي ما هي يبقى إحنا في وضع كويس".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على شاشة "CBC"، مع الإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبد الغني: "حتى لو بقينا صفر في عدد الإصابات الأسبوع ده مش هينفع نرجع مرة واحدة ونشيل كل الإجراءات، كل الحالات اللي جات في الأول نتيجة المخالطة بالخارج، فكرة حظر الطيران ستستمر شوية لحد ما نبتدي نطمئن إن فيه أمان في التعامل".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن أزمة فيروس كورونا تحتاج إلى وقت، "مش بتوقع إن الموضوع ده يهدي أوي كده قريب، العالم كله في أزمة عالمية مش في مصر بس، والحمد لله إننا مش كنا أوائل اللي اتصابوا، ابتدينا نتعلم من الدروس المستفادة".