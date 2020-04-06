وزير الإعلام عن زيارة هالة زايد للصين وإيطاليا: "تصرفات شديدة الذكاء"

أشاد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بزيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لإيطاليا لتقديم الدعم المعنوي والسياسي لها جراء تفشي فيروس كورونا بها، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية سهير جودة.

وأضاف "هيكل"، أنه في مثل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها دول العالم والظرف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا تقوم أي دولة بالنظر لغيرها من الدول، ولكن مصر الحمد لله بها الوضع أفضل بكثير ومطمئن، لذلك قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم دعم سياسي ومعنوي للصين أثناء تفشي الفيروس هناك، ونفس الرسالة تكررت لإيطاليا أول أمس، عن طريق الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتابع: "هذه التصرفات شديدة الذكاء والأهمية، لأنها تحافظ على علاقتك بدول العالم بشكل دائم".