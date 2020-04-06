أول تعليق من ترامب بعد دخول جونسون المستشفى بسبب كورونا: "متفائل"

تمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشفاء والتمتع بصحة جيدة، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من دخول جونسون المستشفى لإجراء اختبارات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال الإفادة اليومية عن انتشار فيروس كورونا في البلاد، إن جميع الأمريكيين يصلون من أجل التعافي السريع لجونسون.

وأضاف ترامب: "أريد أن أعرب عن أماني أمتنا الطيبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يخوض معركة شخصية مع الفيروس.. كل الأمريكيين يصلون له، إنه صديق لي ورجل عظيم".

وتابع: "كما تعلمون، فقد تم نقل جونسون إلى المستشفى اليوم، إلا أنني متفائل وواثق أنه سيكون على ما يرام".

ودخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستشفى، لإجراء فحوصات طبية، على خلفية إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الحكومة البريطانية، إنه جرى نقل جونسون للمستشفى، نتيجة استمرار معاناته من أعراض كورونا، منذ إصابته قبل 10 أيام، وذلك لإجراء بعض الفحوصات والاختبارات الروتينية.