أستاذة اقتصاد عن فيروس كورونا: كل محنة بها نقاط مضيئة واستفادة

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتصنيع الأجهزة الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تُعد بداية سيترتب عليها نجاحات كبيرة في المستقبل، كما أن النجاحات التي تحققت منذ توجيهات الرئيس تؤكد أن كل مِحنة يوجد بها نقاط مضيئة واستفادة.

وأضاف "الحماقي"، خلال حوارها على شاشة "التليفزيون المصري"، أن صناعة المستلزمات الطبية في مصر كانت تعانى كثيراً خلال الفترة الماضية، رغم أنها استراتيجية للدولة ولدينا مصانع قادرة تحقيق نجاح كبير، مؤكدة أن صناعة أجهزة التنفس الصناعي أمر أساسي واستراتيجي للدولة سوء خلال الفترة الراهنة أو في المستقبل.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك دولة أوروبية شهيرة تنتج جهاز التنفس الصناعي أغلقت على نفسها ومنعت التصدير رغم أن عدد الوفيات لديها نتيجة فيروس كورونا قليل جداً، الأمر الذى يؤكد أن انتعاش هذا النوع من الصناعات بمثابة حياة للمواطنين وموتها يعد موت للناس.